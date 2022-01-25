В Могилевской области розничный товарооборот в 2021 году составил 5201,9 млн рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2021 году составил 14 рублей против 12,4 рубля в предыдущем году.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в 2021 году составил 4766,7 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 3295,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 214,7 млн рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.