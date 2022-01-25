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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИАЛИСТЫ ПУ «НЕФТЕСПЕЦСТРОЙ» ПРИСТУПИЛИ К РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДА «ВИШАНКА-ДАВЫДОВКА


13:17 26.01.2022

Специалисты производственного управления «Нефтеспецстрой» приступили к реконструкции газопровода «Вишанка-Давыдовка.

Как пишет портал neft.by, участок от НСП «Виша». Заказчиком этого проекта выступает НГДУ «Речицанефть».

Объект проходит через Светлогорский и Октябрьский районы Гомельской области. Он уже отработал свой нормативный срок (введен в эксплуатацию в 1974 г.) и требует замены. Реконструкция позволит повысить надежность эксплуатации газопровода и экологическую безопасность процессов добычи углеводородов.

Новый газопровод будет собран из стальных труб ППТ диаметром 325*8 мм с внутренним антикоррозийным покрытием и усиленной наружной изоляцией.

Общая протяженность нового газопровода – 13 646,5 м. Максимальная производительность – 50 тыс. м куб. в сутки, рабочее давление – 0,6 МПа. Режим работы круглосуточный, круглогодичный.

Трасса начинается на территории НСП «Виша». Здесь прокладка газопровода предусмотрена в наземном исполнении, а за территорией нефтесборного пункта – под землей.
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