Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 января 2021 года выросло до 732,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 732 тыс. 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 724 тыс. 102 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1807 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1897 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 596 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 535 тыс. 887 тестов.