ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦСОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ 27 ЯНВАРЯ

12:51 26.01.2022 27 января 2022 года состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, в первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона «Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Также депутаты рассмотрят проект Закона о ратификации протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.