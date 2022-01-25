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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦСОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ 27 ЯНВАРЯ
12:51 26.01.2022
27 января 2022 года состоится заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, в первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона «Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Также депутаты рассмотрят проект Закона о ратификации протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.
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