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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД УПАЛИ НА 5,1%
12:13 26.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 21,3 млн тонн грузов, или 94,9% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2357,5 млн тонно-километров, или 100,3% по отношению к предыдущему году.
В 2021 году пассажирооборот составил 904,8 млн пассажиро-километров, или 91,1% к 2020 году. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 140,2 млн человек, или 92,4% к уровню 2020 года.
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