В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 21,3 млн тонн грузов, или 94,9% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2357,5 млн тонно-километров, или 100,3% по отношению к предыдущему году.

В 2021 году пассажирооборот составил 904,8 млн пассажиро-километров, или 91,1% к 2020 году. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 140,2 млн человек, или 92,4% к уровню 2020 года.