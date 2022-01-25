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ЭКОНОМИКА РБ


САНАТОРИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ БЖД В 2021 ГОДУ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 18,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:50 26.01.2022

В течение 2021 года в здравницах Белорусской железной дороги оздоровилось 18 693 человека, из которых более 13,5 тысячи – это железнодорожники, что на 19,8% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19,7 тысячи медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов.

В 2021 году оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.

В целях укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2021 году в оздоровительных учреждениях БелЖД действовали Комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID‑19.

Данные программы состоят из медицинских процедур, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, улучшение качества крови, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений.
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