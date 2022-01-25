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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ УПРОСТИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ


11:38 26.01.2022

На электронной торговой площадке «БУТБ – Имущество», оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), впервые появилась возможность приобретать имущество и имущественные права совместно, выступая на торгах в качестве «консолидированного участника».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, консолидированный участник – это два и более юридических или физических лица, в том числе индивидуальных предпринимателя, участвующие в электронных торгах на основании договора о совместном участии. Таким образом, с целью приобретения дорогостоящего предмета имущества можно объединять финансовые ресурсы сразу нескольких потенциальных покупателей.

«Еще одним важным положительным изменением для участников электронных торгов стало отсутствие необходимости предоставлять документы на бумажном носителе. Теперь для регистрации на площадке достаточно отправить на биржу «скан» паспорта для физических лиц или устава и свидетельства о госрегистрации – для юридических. Для подачи заявления на участие в торгах личная явка тоже больше не требуется. Кроме того, изменился механизм взимания платы с организаторов электронных торгов, выставляющих на продажу имущество негосударственной формы собственности. Ранее оплачивать услуги площадки нужно было вне зависимости от совершения сделки, а теперь – только по факту реализации предмета торгов», – рассказали в пресс-службе.
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