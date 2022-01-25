В 2021 году объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 12908,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,8%, в обрабатывающей промышленности – 103,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.