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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 3,3%
10:55 26.01.2022
В 2021 году объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 12908,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,8%, в обрабатывающей промышленности – 103,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,1% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,1%.
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