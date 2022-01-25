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ЭКОНОМИКА РБ


В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2021 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 4 НОВЫХ РЕЗИДЕНТА И ИНВЕСТОР ИЗ ПОРТУГАЛИИ


10:37 26.01.2022

В 2021 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 4 компании из химической, металлообрабатывающей и логистической отраслей.

Все проекты будут реализованы в Гродно и Гродненском районе.

Как сообщает сайт СЭЗ, компания «ЮнисТрейд» реализует проект по организации производства металлических конструкций в Гродно (участок №1). В рамках проекта будет построен производственно-складской комплекс, закуплено современное оборудование для изготовления различных металлических конструкций. Выпуск производства планируется наладить к концу 2022 года.

Предприятие «ОВ-ПластСнаб» организует выпуск широкого перечня изделий из синтетических полимеров на индустриальной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно (участок №4, район «Аульс»). Готовая продукция будет использоваться другими резидентами СЭЗ и иными предприятиями в сфере машиностроения, сельского хозяйства, производства тары и упаковки, деревообработки.

Еще один проект химической отрасли реализует компания «СервисПромПак Групп». Она наладит выпуск широкой номенклатуры видов упаковки из полиолефина в кооперации с уже действующим резидентом СЭЗ. Это инновационное производство с учетом всех экологических норм и требований, аналогов которому в нашем регионе нет. В рамках проекта будет создано 45 новых рабочих мест, а первая партия готовой продукции отправится на экспорт уже во втором квартале 2022 года.

Компания «Портела» с инвестициями из Португалии реализует проект по строительству транспортно-логистического центра в Гродненском районе, одним из ключевых преимуществ которого является выгодное географическое положение на границе Европейского и Евразийского экономического союзов.

В 2021 году новый проект анонсировала компания «Европластекс Инвест», которая является действующим резидентом СЭЗ. В индустриальном парке в Сморгони будет организовано металлоперерабатывающее производство с выпуском стальных труб и профилей различных параметров и последующим экспортом в страны Средней Азии, Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока. В рамках проекта будет создано 20 новых рабочих мест.

Иностранные и отечественные инвесторы все чаще выбирают для развития бизнеса Гродно и Гродненскую область. Сегодня ведутся переговоры о запуске новых производств с потенциальными инвесторами из Германии, Канады, Бельгии, России и других стран. Этому способствует привлекательный инвестиционный климат региона, выгодное географическое положение, высокообразованное и трудолюбивое население.

В 2022 году СЭЗ «Гродноинвест» празднует 20 лет с момента основания. СЭЗ «Гродноинвест» является лидером по накопленным иностранным инвестициям, ряду ключевых для бизнеса параметров, включая рентабельность продукции и объем чистой прибыли. С начала деятельности в создание современных производств на территории СЭЗ «Гродноинвест» привлечено свыше 990 млн доллвров США иностранных инвестиций. Треть от этого объема приходится на областной центр.
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