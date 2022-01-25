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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА СЕЗОНА СОБРАЛИ СВЫШЕ 615 ТОНН ШИШЕК
10:18 26.01.2022
Лесхозы Беларуси с начала сезона собрали уже свыше 615 тонн шишек.
Как сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства, это более 70% от планового задания. На переработку поступило 525 тонн лесосеменного сырья. Каждая четвертая шишка уже переработана.
Из шишек получают семена, из которых позже выращивается посадочный материал высокого качества.
Сегодня леса, которые есть в Беларуси, на 80% созданы руками нескольких поколений лесоводов.
Сезон заготовки шишек продолжается.
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