Лесхозы Беларуси с начала сезона собрали уже свыше 615 тонн шишек.

Как сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства, это более 70% от планового задания. На переработку поступило 525 тонн лесосеменного сырья. Каждая четвертая шишка уже переработана.

Из шишек получают семена, из которых позже выращивается посадочный материал высокого качества.

Сегодня леса, которые есть в Беларуси, на 80% созданы руками нескольких поколений лесоводов.

Сезон заготовки шишек продолжается.