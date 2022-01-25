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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ ДО 0,7%
10:06 26.01.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2021 год в текущих ценах составил 13418,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,7% к уровню 2020 года.
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