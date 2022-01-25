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ЭКОНОМИКА РБ
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 20 ОБРАЩЕНИЙ
09:40 26.01.2022
Комитет госконтроля Минской области подвел итоги «горячей линии» по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства в Минском районе, на которую поступило свыше 20 обращений.
При этом звонили не только жители Минского района, но и других регионов Минской области, а также Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, озвученные заявителями вопросы касались наведения порядка на территориях агрогородков и дачных кооперативов, уплаты земельного налога, деятельности коммунальных служб и предприятий.
Например, поступили обращения о том, что в садоводческих товариществах «806 километр» (Дзержинский район) и «Тарасик» (Борисовский район) значительная часть участков пустует, территория зарастает и не убирается.
Граждане сообщали о возможных нарушениях земельного законодательства при возведении построек в д.Тычины Солигорского района, ненадлежащем состоянии земельных участков в д.Кайково и ненадлежащем качестве водопроводной воды в д.Богатырево Минского района.
В Комитете госконтроля Минской области отметили, что будет проанализировано каждое обращение, изложенным в них фактам дана объективная оценка. По отдельным обращениям уже даны поручения для детального разбирательства и принятия мер местным органам власти.
Также в ходе «горячей линии» поступила информация на электронный адрес областного комитета госконтроля. Особую активность проявили жители а.г. Колодищи, которые сообщили о неудовлетворительном состоянии земельных участков и строений, расположенных по улицам Военный городок, Волгоградской и Радюка.
Необходимо отметить, что в 2021 году Комитетом госконтроля Минской области проведено 15 проверок по вопросам землепользования, во многих случаях были установлены нарушения требований земельного и природоохранного законодательства, а также порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков.
Так, в ходе проверок на территории Минской области выявлен 71 случай самовольного занятия земельных участков (в том числе в Минском районе – 21). В границах населенных пунктов Минского района установлено 55 земельных участков, к занятию которых землепользователи не приступили в установленные законодательством сроки. Также в Минском районе выявлено более 60 незанятых земельных участков, информация о которых не была размещена для возможных землепользователей на официальном сайте райисполкома.
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