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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДКЛЮЧЕН НОВЫЙ УЧАСТОК МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА МОЗЫРЬ - БРЕСТ-1
09:31 26.01.2022
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» подключили новый участок магистрального нефтепровода Мозырь – Брест-1, который проходит по территории Национального парка «Припятский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомельтранснефть Дружба», работы велись на 60-84 км нефтепровода Мозырь-Брест DN600 с целью обеспечения надежности его функционирования на отрезке ЛПДС «Мозырь» – НПС «Туров». Во время планового сокращения режима перекачки выполнен комплекс работ по подключению участка нефтепровода длиной 24 км с вытеснением нефти, произведен монтаж перемычки на 60 км.
Работы велись в круглосуточном режиме в течение 92 часов силами аварийно-восстановительных служб НПС «Туров», НПС «Пинск», НПС «Гомель», ЛПДС «Мозырь» и подрядных организаций. После проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля трубопровод заполнен нефтью и введен в эксплуатацию.
Выполненные работы являются завершающим этапом реконструкции участка магистрального нефтепровода Мозырь-Брест, проходящего по территории Национального парка «Припятский». Реконструкция линейной части направлена на обеспечение промышленной и экологической безопасности, повышение надежности производственной инфраструктуры ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
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