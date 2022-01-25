По результатам проведенных Госстандартом проверок и мониторингов в 2021 году был запрещен ввоз и обращение в республике 1652 наименований опасной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество».

Согласно информации, из них более 36% составили продукты питания. На долю электротехнических товаров пришлось 30%, на товары для детей и подростков - почти 14%.

Среди часто запрещаемых также можно отметить игрушки, средства индивидуальной защиты, товары легкой промышленности.

В 2021 году также было прекращено действие 1 047 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза (ЕАЭС), которые сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию.