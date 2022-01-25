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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ В БЕЛАРУСИ
18:11 25.01.2022
По результатам проведенных Госстандартом проверок и мониторингов в 2021 году был запрещен ввоз и обращение в республике 1652 наименований опасной продукции. Об этом сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество».
Согласно информации, из них более 36% составили продукты питания. На долю электротехнических товаров пришлось 30%, на товары для детей и подростков - почти 14%.
Среди часто запрещаемых также можно отметить игрушки, средства индивидуальной защиты, товары легкой промышленности.
В 2021 году также было прекращено действие 1 047 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза (ЕАЭС), которые сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию.
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