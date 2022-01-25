За январь-декабрь реальная заработная плата возросла на 4,4%, а соотношение зарплаты бюджетников к среднему уровню по стране вплотную приблизилось к отметке в 80%. Об этом 25 января 2022 года сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя складывающуюся по итогам 2021 года динамику доходов населения.

«Экономический рост, основанный на эффективной работе предприятий, позволяет нарастить «социальные инвестиции», - полагает чиновник, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, на микроуровне данный тренд проявляется в виде наблюдаемого сейчас роста реальных зарплат и расширения социального пакета работников в виде стимулирующих и мотивирующих выплат, программ обучения. «Мы видим, что такой бонус востребован на рынке труда: почти половина безработных готова пройти профобучение, а наиболее низкий уровень безработицы отмечается среди людей с высшим образованием – всего 2,2%. На уровне государства через увеличение налоговых поступлений расширяются возможности наращивать зарплаты бюджетников (на 3,7%) за счет повышения базовой ставки и «ковидных выплат», поддерживать пенсионеров, молодые семьи, уязвимые категории граждан. И в том, и другом случае значительно укрепляется социальный вектор расходов, что позволяет более активно инвестировать в человеческий капитал, создавая предпосылки для устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе», – подчеркнула Татьяна Бранцевич.