В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 23,2 млн тонн грузов, или 95% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 3 552,7 млн тонно-километров, или 103,3% к 2020 году.

В 2021 году пассажирооборот составил 743,9 млн пассажиро-километров, или 91% к 2020 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 107,2 млн человек, или 95,7% к уровню 2020 года.