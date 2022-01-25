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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5%
16:33 25.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 23,2 млн тонн грузов, или 95% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 3 552,7 млн тонно-километров, или 103,3% к 2020 году.
В 2021 году пассажирооборот составил 743,9 млн пассажиро-километров, или 91% к 2020 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 107,2 млн человек, или 95,7% к уровню 2020 года.
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