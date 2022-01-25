На 1 января 2022 года в Едином реестре лицензий находятся сведения о 223 лицензиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерства связи и информатизации, в Беларуси на сегодня зарегистрировано 32 оператора почтовой связи и 191 оператор электросвязи.

Деятельность Министерства связи и информатизации в сфере лицензирования регулируется указом от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

К лицензируемым видам деятельности в области связи относятся услуги электросвязи общего пользования: предоставление международного телефонного соединения; предоставление междугородного телефонного соединения; предоставление местного телефонного соединения; услуги передачи данных; услуги фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой электросвязи (либо выборка из указанного перечня услуг); услуги сотовой подвижной электросвязи.

К лицензируемым видам деятельности в области связи также относятся услуги почтовой связи общего пользования: пересылка почтовых отправлений; прием подписки на печатные средства массовой информации и доставка печатных средств массовой информации (либо выборка из указанного перечня услуг).