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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
14:31 25.01.2022
ОАО «Туровский молочный комбинат» представит свою экспозицию в рамках 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производств «ПРОДЭКСПО-2022», которая пройдет 7-11 февраля 2022 года в московском ЦВК «Экспоцентр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на выставочном стенде комбината вниманию посетителей будет представлен полный ассортимент полутвердых и мягких сыров, выпускаемых под брендами Bonfesto и CooKing.
Аркадий Грицевский, амбассадор брендов CooKing и Bonfesto, президент Ассоциации Пиццайоло России, ответит на все вопрос посетителей и партнеров, даст консультацию по поведению сыров на пицце и поделится опытом.
Гости и партнеры смогут ознакомиться с информацией о продуктах и узнать о новинках и планах по расширению ассортимента, попробовать образцы продукции, продегустировать пиццу, а также задать интересующие вопросы ведущим специалистам предприятия.
Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «ПРОДЭКСПО» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
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