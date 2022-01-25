ОАО «Туровский молочный комбинат»‎ представит свою экспозицию в рамках 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производств «ПРОДЭКСПО-2022», которая пройдет 7-11 февраля 2022 года в московском ЦВК «Экспоцентр»‎.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на выставочном стенде комбината вниманию посетителей будет представлен полный ассортимент полутвердых и мягких сыров, выпускаемых под брендами Bonfesto и CooKing.

Аркадий Грицевский, амбассадор брендов CooKing и Bonfesto, президент Ассоциации Пиццайоло России, ответит на все вопрос посетителей и партнеров, даст консультацию по поведению сыров на пицце и поделится опытом.

Гости и партнеры смогут ознакомиться с информацией о продуктах и узнать о новинках и планах по расширению ассортимента, попробовать образцы продукции, продегустировать пиццу, а также задать интересующие вопросы ведущим специалистам предприятия.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «ПРОДЭКСПО» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.