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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПОДРОС НА 1,4%
13:38 25.01.2022
В Гродненской области розничный товарооборот в 2021 году составил 5 902,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,8 рубля против 14,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, в 2021 году составил 5 191,3 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2021 году оптовый товарооборот составил 3 717,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню 2020 года.
Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 267,6 млн рублей, или 116,7% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
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