|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДОСТАВИЛ НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВА В БИШКЕКЕ
13:14 25.01.2022
Минский автомобильный завод предоставил новый пассажирский автобус для тест-драйва в Бишкеке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, между мэрией Бишкека и представителями завода была достигнута договоренность, в соответствии с которой в городе состоялась презентация нового пассажирского автобуса марки МАЗ 206946.
Данный вид транспорта будет проходить испытание на территории Бишкека в течение 3 месяцев. Автобус для тест-драйва предоставлен на бесплатной основе.
Полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова «Клиринг» для облегчения посадки/высадки пассажиров, оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Городской транспорт на 27 посадочных мест по экологическому классу относится к группе Евро V. Длина автобуса 8,8 м. Он работает на газовом двигателе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 25.01.2022
Конвертация в банках
на 25.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте