Минский автомобильный завод предоставил новый пассажирский автобус для тест-драйва в Бишкеке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, между мэрией Бишкека и представителями завода была достигнута договоренность, в соответствии с которой в городе состоялась презентация нового пассажирского автобуса марки МАЗ 206946.

Данный вид транспорта будет проходить испытание на территории Бишкека в течение 3 месяцев. Автобус для тест-драйва предоставлен на бесплатной основе.

Полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова «Клиринг» для облегчения посадки/высадки пассажиров, оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Городской транспорт на 27 посадочных мест по экологическому классу относится к группе Евро V. Длина автобуса 8,8 м. Он работает на газовом двигателе.