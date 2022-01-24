Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 января 2021 года выросло до 730,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 730 тыс. 207 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 722 тыс. 295 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1074 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5959 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1403 человека, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 339 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 509 тыс. 291 тест.