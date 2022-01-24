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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ


12:24 25.01.2022

В Беларуси с 1 февраля 2022 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 февраля по 31 июля 2022 г. размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 539,56 рубля, на второго и последующих детей – 616,64 рубля и на ребенка-инвалида – 693,72 рубля.

Темп роста размеров пособия с февраля 2022 г. составит: 108,8% - по сравнению с январем 2022 годом, 114,1% - по сравнению с февралем 2021 г.

В 2022 году на выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет запланировано 1,7 млрд рублей.

Размер среднемесячной заработной платы работников в республике за IV квартал 2021 г., применяемый для исчисления данного пособия, составил 1 541,60 рубля.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.
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