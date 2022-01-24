Жлобинский межрайонный комитет государственного контроля (межрайкомитет) в результате проведенного в декабре 2021 г. в Жлобине и районе мониторинга выявил ряд нарушений в магазинах шаговой доступности и небольших торговых объектах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, у 11 субъектов хозяйствования в 13 торговых объектах выявлены факты отсутствия ценников, достоверной информации о датах изготовления и сроках годности продукции, реализации товаров с истекшими сроками годности и др.

Например, в магазине потребительской кооперации в г.п. Стрешин к продаже предлагались просроченные продукты (свинина, стейк рыбный, кондитерские изделия), в торговом объекте частного предприятия в деревне Ректа к реализации допущены томаты, бананы, виноград, лимон, киви с признаками недоброкачественности, а также проросшие лук и чеснок.

В ходе мониторинга приняты оперативные меры по устранению выявленных нарушений: из реализации изъяты более 23 кг некачественных товаров на сумму 170 руб., в частности, мясная и рыбная продукция, кондитерские и мучные изделия с истекшими сроками годности, овощи и фрукты с признаками порчи. По всем фактам нарушений юридическим лицам направлены рекомендации по их устранению, которые, по информации субъектов, выполнены в полном объеме. Вместе с тем, повторным мониторингом в 7 торговых объектах Комитетом выявлен ряд аналогичных нарушений.

За допущенные повторные нарушения требований законодательства в отношении 5 субъектов хозяйствования и 9 должностных лиц начаты административные процессы. Информация для принятия мер реагирования направлена в райисполком.