В 2021 году объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 17 001,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 115,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 83,9%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 249,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,2%.