|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 15,3%
11:25 25.01.2022
В 2021 году объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 17 001,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 115,3% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 83,9%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 249,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 25.01.2022
Конвертация в банках
на 25.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте