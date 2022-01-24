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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 15,3%


11:25 25.01.2022

В 2021 году объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 17 001,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 115,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 83,9%, в обрабатывающей промышленности – 102,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 249,1% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,2%.
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