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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ПРОВЕЛИ 90 МОНИТОРИНГОВ


11:12 25.01.2022

Налоговые инспекции Могилевской области провели в 2021 году 90 мониторингов субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, нарушения (недостатки) установлены в 88 случаях, причем у некоторых проверенных субъектов повторно.

По результатам проведенных мониторингов сумма добровольно уплаченного субъектами подоходного налога с физических лиц составила более 1,3 тыс. рублей.

Как показывает практика контрольной работы, сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка является одним из основных источников выплаты заработной платы «в конвертах». В связи с этим налоговыми органами при проведении мониторингов особое внимание уделяется пресечению допускаемых плательщиками нарушений порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет.

Так, инспекцией МНС по Быховскому району в ноябре 2021 года проведены мониторинги торговых объектов двух организаций, торгующих одеждой и обувью под маркой «дешевых товаров», в ходе которых установлены: нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет; нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в необеспечении визуального просмотра кассового аппарата. Кроме того, в одном торговом объекте установлено наличие наемного работника, который привлекался к работе в качестве продавца без оформления трудовых отношений. В итоге ООО предложено доплатить подоходный налог с физлиц.

Инспекцией МНС по Горецкому району в ноябре 2021 года проведен мониторинг торгового объекта, торгующего одеждой и обувью под маркой «дешевых товаров», в ходе которого установлено нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет. Данное правонарушение было зафиксировано повторно, в связи с чем налоговым органом принято решение о применении в установленном законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет по соответствующей статье КоАП РБ в виде штрафа в сумме 870 рублей.
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