ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ВЫРОС НА 4,8%

10:41 25.01.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за 2021 год в текущих ценах составил 17 853,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,8% больше к уровню 2020 года.