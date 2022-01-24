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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ВЫРОС НА 4,8%
10:41 25.01.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за 2021 год в текущих ценах составил 17 853,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,8% больше к уровню 2020 года.
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