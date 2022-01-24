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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА СОСТАВИЛА 3,8%


10:34 25.01.2022

Безработица в Беларуси в IV квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 3,8% от численности рабочей силы.

Как сообщил Национальный статкомитет, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) составил 66,9%.

В III квартале 2021 года уровень безработицы составлял 3,7%.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
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