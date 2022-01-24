В 2021 году физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 1 067,2 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении более 2 200 граждан, а также на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, инспекциями области за 2021 год истребовано 779 деклараций о доходах и имуществе.

В ходе проведенных проверок деклараций у 265 граждан установлены превышения расходов над доходами.