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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЗЛИЦАМ В 2021 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЕНО К ОПЛАТЕ БОЛЕЕ 1,0 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ РАСХОДОВ ДОХОДАМ
09:36 25.01.2022
В 2021 году физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 1 067,2 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении более 2 200 граждан, а также на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, инспекциями области за 2021 год истребовано 779 деклараций о доходах и имуществе.
В ходе проведенных проверок деклараций у 265 граждан установлены превышения расходов над доходами.
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