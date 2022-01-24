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ЭКОНОМИКА РБ


НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ДЕКАБРЕ НА 199 РУБЛЕЙ


09:29 25.01.2022

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в декабре 2021 г. составила 1675,3 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В ноябре 2021 г. средняя зарплата была 1476,3 рубля.

Таким образом, в декабре она увеличилась по сравнению с ноябрем на 199 рублей, или на 13,5%.
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