В Минске очередь нуждающихся в жилье насчитывает более 187 тыс. семей. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как проинформировала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич, в прошлом году жильем обеспечили 1646 многодетных семей. Для этого было использовано 1757 квартир в объектах долевого строительства в Минске и Смолевичах, продано 40 готовых квартир, предоставлено 3 квартиры государственного жилищного фонда.

«Работникам предприятий также предоставлена возможность строительства жилья. В том числе и путем заключения договоров долевого строительства с государственным застройщиком с ограниченной прибылью», - рассказала представитель Мингорисполкома.