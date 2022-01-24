|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОЧЕРЕДЬ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬЕ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 187 ТЫС. СЕМЕЙ
18:03 24.01.2022
В Минске очередь нуждающихся в жилье насчитывает более 187 тыс. семей. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как проинформировала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич, в прошлом году жильем обеспечили 1646 многодетных семей. Для этого было использовано 1757 квартир в объектах долевого строительства в Минске и Смолевичах, продано 40 готовых квартир, предоставлено 3 квартиры государственного жилищного фонда.
«Работникам предприятий также предоставлена возможность строительства жилья. В том числе и путем заключения договоров долевого строительства с государственным застройщиком с ограниченной прибылью», - рассказала представитель Мингорисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте