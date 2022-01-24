В Гомельской области розничный товарооборот в 2021 году составил 7 041,3 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в 2021 году составил 6 452,2 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 9 233,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 115,8% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 302,6 млн рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.