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ЭКОНОМИКА РБ
НАБОР НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ И МАСТЕРОВ ПО МАНИКЮРУ В МИНСКЕ ОБЪЯВИЛА СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
16:53 24.01.2022
В 2021 году службой занятости столицы оказано содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практическая работы более 400 безработным минчанам.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, благодаря поддержке специалистов управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите не занятые в экономике минчане смогли получить профессиональные знания, умения и навыки практической работы, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и расширить возможности трудоустройства.
Пройти обучение безработные граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в органах по труду, занятости и социальной защите, смогут и в 2022 году. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома формирует группу для учебы и получения профессий «парикмахер, мастер по маникюру».
Обучение рассчитано на 9 месяцев, занятия проводятся бесплатно. Слушателям курсов выплатят стипендию, а также окажут материальную помощь в соответствии с законодательством.
«Курс позволит освоить массаж головы, простые и базовые модельные стрижки, филировку, укладку, тупировку, окраску, тонирование волос, а также приобрести навыки выполнения аппаратного, горячего и спа-маникюра, комплексного ухода за кожей и ногтями кистей рук, гигиенического массажа рук, наращивания, ремонта, коррекции и снятия ногтей», – уточнили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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