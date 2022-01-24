Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 января 2021 года выросло до 728,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 728 тыс. 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 721 тыс. 221 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1640 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1944 человека, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 11 млн 502 тыс. 952 теста.