|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗРОС ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС НА НЕИСПОЛЬЗУЕМУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
15:04 24.01.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС комитете, продано 58 неиспользуемых объектов, включенных в календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества административно-территориальных единиц Минской области. Поступления в бюджет возросли более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом.
Наибольший интерес проявлен к объектам образования и воспитания – 38%, на объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения приходится 16% и 14% на складские помещения.
С учетом соблюдения технических, санитарных, строительных норм, такие объекты позволяют новым собственникам использовать их в предпринимательской деятельности для административного, развлекательного назначения, розничной торговли, а в ряде случаев и для открытия нового производства.
Из 58 объектов – 28 или (48%) продано на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, на базе которых субъекты хозяйствования, представляющие средний и малый бизнес, планируют осуществлять предпринимательскую деятельность.
В 2022 году Минской областью продолжена практика реализации на торгах неиспользуемых объектов недвижимости.
Так, 20 января 2022 года единственный участник аукциона приобрел незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Борисове. После завершения строительства приобретенного объекта покупатель планирует сдавать его в аренду для размещения офисов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте