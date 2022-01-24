Как сообщили ЭКОПРЕСС комитете, продано 58 неиспользуемых объектов, включенных в календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества административно-территориальных единиц Минской области. Поступления в бюджет возросли более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом.

Наибольший интерес проявлен к объектам образования и воспитания – 38%, на объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения приходится 16% и 14% на складские помещения.

С учетом соблюдения технических, санитарных, строительных норм, такие объекты позволяют новым собственникам использовать их в предпринимательской деятельности для административного, развлекательного назначения, розничной торговли, а в ряде случаев и для открытия нового производства.

Из 58 объектов – 28 или (48%) продано на аукционах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, на базе которых субъекты хозяйствования, представляющие средний и малый бизнес, планируют осуществлять предпринимательскую деятельность.

В 2022 году Минской областью продолжена практика реализации на торгах неиспользуемых объектов недвижимости.

Так, 20 января 2022 года единственный участник аукциона приобрел незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Борисове. После завершения строительства приобретенного объекта покупатель планирует сдавать его в аренду для размещения офисов.