|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА РЯД ИМПОРТИРУЕМЫХ ОВОЩЕЙ И БЕЛОРУССКИЕ СЫРЫ ВВЕДЕНО РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
14:20 24.01.2022
Определен особый порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, отпускные цены импортеров на овощи и фрукты, отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые, а также цены реализации на указанные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением МАРТ № 79 от 21 декабря 2021 г.
«Указанный порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Республику Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые вступает в силу с 20 января 2022 г.», - отметили в ведомстве.
Напомним, особый порядок определен комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине в рамках постановления правительства от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте