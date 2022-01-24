Определен особый порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, отпускные цены импортеров на овощи и фрукты, отпускные цены производителей на сыры твердые и полутвердые, а также цены реализации на указанные товары субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю, формируются с учетом ограничений, установленных в соответствии с постановлением МАРТ № 79 от 21 декабря 2021 г.

«Указанный порядок установления цен на импортируемые овощи и фрукты, которые до 1 января 2022 г. не ввозились в Республику Беларусь, а также на производимые в республике сыры твердые и полутвердые вступает в силу с 20 января 2022 г.», - отметили в ведомстве.

Напомним, особый порядок определен комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине в рамках постановления правительства от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».