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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 5,7 МЛРД РУБЛЕЙ
13:15 24.01.2022
Платежи Минской региональной таможни в республиканский бюджет в 2021 г. составили более 5,7 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, это свыше 53% от общей суммы доходов, перечисленной таможенными органами
Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 63% при доведенном показателе в 36%. Доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составила 75%.
В минувшем году оформлено свыше 132 тыс. экспортных деклараций и более 302 тыс. импортных деклараций на товары.
Правоохранительным блоком за 2021 г. подготовлено более 4 тыс. дел об административных правонарушениях. Выявлено более 240 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что превышает в 4,5 раза объем выявленного за предыдущие 5 лет.
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