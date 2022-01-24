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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ШТАММА ОМИКРОН


12:57 24.01.2022

Минздрав Беларуси провел обучение врачей в связи с распространением в мире нового штамма омикрон. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Нам нужно быть в полной готовности в связи с тем, что мы находимся в ожидании очередного роста заболеваемости в связи с распространением нового штамма омикрон, а также параллельной циркуляции вируса гриппа и сезонной заболеваемостью ОРВИ», - рассказала в воскресенье в эфире ОНТ первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.

По ее словам, «уже проведена учеба докторов, продумано, сколько будет контактных бригад, как они будут формироваться, кто будет привлечен: студенты, учащиеся колледжей, в роли волонтеров, работников колл-центров». Также продумывается логистика организации работы поликлиник по зонированию - чтобы не было смешения потоков и чтобы сократить риск возможного заражения при посещении поликлиники.

Минздрав планирует к ранее задействованному коечному фонду на пике четвертой волны добавить примерно 10-15%.

«Сейчас у нас достаточно коечного фонда - порядка 77 тыс. краткосрочных коек. В настоящее время перепрофилировано для оказания помощи пациентам с ковид всего лишь 9%. То есть весь остальной коечный фонд работает в плановом режиме», - рассказала она.

Елена Кроткова отметила, что в ведомстве понимают, будет очень высокая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы.

«Потому что вирус поменял возраст "жертв": ему нужен более молодой хозяин. Это молодые люди и дети. И здесь очень важно, чтобы амбулаторно-поликлиническая служба справилась с тем потоком заболевших, который предполагается», - сказала она.
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