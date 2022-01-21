В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 72,3 млн тонн грузов, или 87% к 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 26 млрд тонно-километров, или 81% к 2020 году.

В 2021 году пассажирооборот пассажирооборот составил 1 500,5 млн пассажиро-километров, или 96,2% к 2020 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 214,4 млн человек, или 95,4% к 2020 году.