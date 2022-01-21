ЭКОНОМИКА РБ

СТРОИТЕЛИ ОАО «МАПИД» ВОЗВЕЛИ В ВИЛЬНЮСЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ

12:22 24.01.2022 Строители ОАО «МАПИД» возвели в Вильнюсе восьмиэтажное административное здание для авиационной компании. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой». Согласно информации, «коробка» 40 на 40 метров построена за 4,5 месяца. Формирование атриума, где сейчас «приземлился» самолет авиакомпании,происходило за счет непрерывного бетонирования девятиметровых колонн, что впервые в практике МАПИДа. Серьезные требования заказчик предъявлял и к качеству бетонных поверхностей — это условие договора также было выполнено.