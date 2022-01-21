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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ВЫРОСЛО НА 5,8%
11:33 24.01.2022
В 2021 году объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 32,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,8% к уровню 2020 года
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 105,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 108,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,2%.
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