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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ АВИАХАБ


11:16 24.01.2022

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 21 января посетил РУП «Национальный аэропорт Минск», где на совещании с участием директора Департамента по авиации Артема Сикорского и руководства аэропорта рассматривалась Архитектурная концепция перспективного развития территории крупнейшего аэроузла нашей страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, архитектурная концепция предусматривает строительство на привокзальной площади Национального аэропорта целого ряда новых объектов: терминалов, гостиниц, многоуровневых паркингов на месте существующих автостоянок, топливно-заправочного комплекса для воздушных судов, здания службы «Кэтеринг» и других.

Разработчиком концепции выступает ОАО «Институт Белгоспроект». Она является важной составляющей комплексного плана развития Национального аэропорта на ближайшую перспективу, включающего, в том числе, строительство железнодорожной ветки из Минска в аэропорт.

Как отметил генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Вячеслав Хоронеко, несмотря на сохранение снижения интенсивности международных полетов в условиях пандемии, аэропорт уже готов вернуться к прогнозам развития авиации Беларуси, намеченным до 2020 года.

Алексей Авраменко детально ознакомился с предлагаемой концепцией, подчеркнул, что все проекты по развитию аэропорта являются проектами республиканского масштаба.

«Беларусь – транзитное государство, а Национальный аэропорт – ключевой транспортный объект страны. Основная наша задача создать здесь конкурентоспособный транзитный авиахаб. Для этого необходима современная многофункциональная инфраструктура, способная обеспечивать качественное обслуживание пассажирских и грузовых авиаперевозок, расширить спектр предоставляемых на территории аэропорта услуг, в том числе бизнес-партнерам», – сказал он.

Министр поручил руководству аэропорта проработать подробный план поэтапной реализации концепции с указанием сроков его исполнения. Еще одна поставленная руководителем ведомства задача – разработать так называемую «карту инвестора», которая позволит потенциальным инвесторам иметь полный объем информации о всех запланированных к реализации объектах.
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