ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,7%

10:57 24.01.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за 2021 год в текущих ценах составил 21,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше к уровню 2020 года.