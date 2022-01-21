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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,7%
10:57 24.01.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за 2021 год в текущих ценах составил 21,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше к уровню 2020 года.
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