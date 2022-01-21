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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 475,0 МЛН РУБЛЕЙ В 2021 ГОДУ
10:43 24.01.2022
В Витебской области зарегистрировано 31 647 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7805 организаций и 23842 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 475,0 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 420,0 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 55,0 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 19%.
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