ЭКОНОМИКА РБ

ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 475,0 МЛН РУБЛЕЙ В 2021 ГОДУ

10:43 24.01.2022 В Витебской области зарегистрировано 31 647 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7805 организаций и 23842 индивидуальных предпринимателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 475,0 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 420,0 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 55,0 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 19%.