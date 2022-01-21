Государственный комитет по стандартизации забраковал соевый соус COLUMB (производитель: VIETNAM LOTUS., JSC, Вьетнам).

Согласно опубликованной информации, соус соевый классический стерилизованный COLUMB не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по безопасности.

В ходе проведенных испытаний в составе соуса обнаружены следующие пищевые добавки: сорбиновая кислота в комбинации с бензойной кислотой, в том числе бензойная кислота в количестве 0,558 г/кг, сорбиновая кислота в количестве 0,766 г/кг, при максимально допустимом уровне 1,0 г/кг (превышено в 1,324 раза).

В результате соевый соус COLUMB запрещен в Беларуси к реализации.