В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 12,8 млн тонн грузов, или 99,5% к 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2037,5 млн тонно-километров, или 104,7% к уровню прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в 2021 году воспользовалось 152,8 млн человек, или 95% к 2020 году.

Пассажирооборот составил 1137,7 млн пассажиро-километров, или 95,4% к уровню 2020 года.