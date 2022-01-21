|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 0,5%
10:20 24.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 12,8 млн тонн грузов, или 99,5% к 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2037,5 млн тонно-километров, или 104,7% к уровню прошлого года.
Услугами пассажирского транспорта в 2021 году воспользовалось 152,8 млн человек, или 95% к 2020 году.
Пассажирооборот составил 1137,7 млн пассажиро-километров, или 95,4% к уровню 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте