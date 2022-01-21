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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ В НОВОМ ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «БРЕСТ»


09:35 24.01.2022

В администрации СЭЗ «Брест» 21 января прошла регистрация первого резидента в 2022 году – ООО «Тепличный комбинат «Союз».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать на территории свободной экономической зоны инвестиционный проект по созданию современного высокотехнологичного тепличного комплекса.

Площадь земельного участка, необходимого для строительства, составит около 60 га.

В рамках проекта планируется выращивание и последующая реализация различной овощной продукции, которая будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС, Европейского союза, а также реализовываться на территории Беларуси.

Общие инвестиционные затраты по проекту составят около 75 млн евро.

В рамках реализации проекта планируется создать 450 новых рабочих мест.
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