В 2021 году в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2980,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,9% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2466,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,2% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 239,6 тыс. тонн, молока – 785,6 тыс. тонн, яиц получено 480,1 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 812,4 тыс. тонн, рапса – 86,6 тыс. тонн, картофеля – 466,3 тыс. тонн, овощей – 190,9 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,6% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 93,3%, яиц – 85,6%, зерна – 91,3%, рапса – 91,7%, картофеля – 8,7% и овощей – 13,1%.