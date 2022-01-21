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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 26-27 ЯНВАРЯ


18:12 21.01.2022

VII международная конференция, посвященная вопросам информационной безопасности и защиты данных, IT-Security Conference пройдет в Минске 26-27 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), более шести лет форум собирает на одной площадке лучших специалистов и экспертов по вопросам обеспечения информационной безопасности различных направлений.

Участники конференции – руководители и специалисты департаментов информационной безопасности и IT-департаментов предприятий разных отраслей экономики (финансово-кредитная сфера, промышленность, страхование и лизинг, транспорт и логистика, информационные технологии и телекоммуникации, торговля), представители регуляторов и государственных структур, IT-компании, предоставляющие услуги в области информационной безопасности.

В этом году организаторы форума подготовили насыщенную двухдневную деловую программу. Более 30 спикеров из сферы информационной безопасности в online-формате расскажут о новых тенденциях в отрасли, представят лучшие практики на примерах реализованных проектов, рассмотрят роль бизнеса и государства в процессах сохранности и защиты данных.

Ключевыми темами IT-Security-2022 станут: вызовы и угрозы информационной безопасности; тренды кибербезопасности: механизмы эффективного противодействия киберпреступности; новые подходы к защите персональных данных: развитие нормативно-правовой базы, техническая защита; социальная инженерия и способы противодействия, пути повышения осведомлённости в области кибербезопасности; безопасность цифровых платформ и облачных сервисов, облачные сервисы безопасности; отраслевые и профильные центры информационной безопасности (Security Operations Center – SOC); внедрение и использование ID-карт и биометрических паспортов в Беларуси, безопасная интеграция информационных систем; стандартизация отрасли инфобеза и пр.

Руководитель отдела информационной безопасности beCloud Михаил Лившиц в деловой программе конференции представит доклад об опыте компании в сфере обеспечения безопасности облачных сервисов.
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