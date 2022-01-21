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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ПРОСЕЛИ НА 0,1%
17:55 21.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 22,2 млн тонн грузов, или 99,9% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 6 050,3 млн тонно-километров, или 106,3% к уровню 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2021 году воспользовались 149 млн человек, или 93,9% к уровню прошлого года.
Пассажирооборот составил 951 млн пассажиро-километров, или 95,7% к уровню 2020 года.
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