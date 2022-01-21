В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 22,2 млн тонн грузов, или 99,9% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 6 050,3 млн тонно-километров, или 106,3% к уровню 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2021 году воспользовались 149 млн человек, или 93,9% к уровню прошлого года.

Пассажирооборот составил 951 млн пассажиро-километров, или 95,7% к уровню 2020 года.