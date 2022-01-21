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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ИНВЕСТИРОВАЛ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ БОЛЕЕ 140 МЛН РУБЛЕЙ
17:26 21.01.2022
С 2018 по 2021 год включительно ОАО «МТЗ» инвестировало в основной капитал более 140 миллионов рублей, что превышает плановые показатели.
Комплексная модернизация Минского тракторного завода набирает обороты.
«Нашим коллективом разработана стратегия развития до 2030 года, которая предполагает существенное увеличение инвестиций в модернизацию нашего производства. Мы сегодня находимся в поиске и партнеров, и ресурсов для реализации данной стратегии. Это прежде всего проект по строительству нового литейного завода, который предполагается построить за пределами Минска», - сообщил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк, которого цитирует Telegram-канал предприятия.
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