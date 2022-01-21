С 2018 по 2021 год включительно ОАО «МТЗ» инвестировало в основной капитал более 140 миллионов рублей, что превышает плановые показатели.

Комплексная модернизация Минского тракторного завода набирает обороты.

«Нашим коллективом разработана стратегия развития до 2030 года, которая предполагает существенное увеличение инвестиций в модернизацию нашего производства. Мы сегодня находимся в поиске и партнеров, и ресурсов для реализации данной стратегии. Это прежде всего проект по строительству нового литейного завода, который предполагается построить за пределами Минска», - сообщил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк, которого цитирует Telegram-канал предприятия.